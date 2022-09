Nabeul : Saisie de 82 tonnes de pommes de terre

Les agents du contrôle économique de la direction régionale du commerce à Nabeul ont saisi 82 tonnes de pommes de terre destinées à la consommation dans l’un des entrepôts de la délégation de Dar Allouch, le propriétaire des marchandises étant soupçonné de vendre son produit à des prix supérieurs aux prix légaux et hors des voies légales.

Un rapport a été rédigé pour détention de produits à des fins de spéculation et de monopole au sens du décret n° 10 de 2020 et du décret n° 47 de 2022 amendant la loi n° 86 de 1994 relative à la distribution des produits agricoles et de la pêche.

C. B. Y.