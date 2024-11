Festival Neapolis : Nabeul célèbre le théâtre pour enfants

Du 22 au 29 décembre 2024, la ville de Nabeul deviendra l’épicentre de l’art scénique dédié à l’enfance avec la 37ᵉ édition du Festival international Neapolis de théâtre pour enfants. Cet événement, considéré parmi les meilleurs rendez-vous artistiques pour l’enfance dans le pourtour méditerranéen, célèbre la magie du spectacle vivant avec une programmation foisonnante et universelle.

Cette année, le festival accueillera des troupes et des artistes venus de 16 pays: Algérie, Belgique, Chine, Égypte, Émirats arabes unis, Espagne, France, Hongrie, Iran, Irak, Maroc, Palestine, Russie, Indonésie, Bahreïn et Arabie Saoudite.

Au total, 21 spectacles de théâtre, danse et performances pluridisciplinaires rivaliseront d’imagination et de créativité pour offrir une expérience esthétique unique, mariant les genres et les langages artistiques.

Imagination et créativité

La paix, l’environnement et les nouvelles technologies, abordés à travers des récits innovants et des mises en scène avant-gardistes, seront les fils conducteurs de cette édition.

Dans un écrin artistique inédit, le festival dévoile une programmation ambitieuse avec des œuvres phares, dont la pièce russe ‘‘La Belle Barbie’’, un véritable ballet-théâtre alliant chorégraphies sophistiquées et scénographie poétique, qui sera présentée dans la salle Opéra de Médina Yasmine Hammamet, le 25 décembre. Ce spectacle sera joué à plusieurs reprises dans la journée, transportant petits et grands dans un univers féérique et visuellement époustouflant.

Les amateurs de performances grandioses seront également séduits par les créations d’une troupe chinoise réputée pour ses prouesses acrobatiques et ses récits empreints de sagesse ancestrale, ainsi que par les spectacles immersifs des troupes indonésienne et égyptienne, qui mêlent théâtre traditionnel et innovation scénique.

Si Nabeul demeure le cœur vibrant du festival, sa programmation s’étendra à plusieurs autres villes tunisiennes, dont Médina Yasmine Hammamet, Tunis, Bizerte, Kairouan, Agareb, Sfax, Kélibia, Grombalia, Maâmoura, Korba, Haouaria… permettant ainsi à un large public d’entrer en résonance avec la richesse des univers scénique.

Laboratoire d’échanges et de transmission

Le Festival Neapolis ne se limite pas à la représentation. Il se veut également un espace de réflexion et d’apprentissage, où des tables rondes, colloques et ateliers explorent des thématiques actuelles comme la préservation de l’environnement, la technologie responsable et la culture de la paix. Ces rendez-vous s’adressent à un public diversifié, incluant étudiants, enseignants, parents, et professionnels de l’enfance tels que psychologues et pédagogues.

De plus, des stages pratiques animés par des artistes et formateurs internationaux offriront aux participants une immersion dans des techniques théâtrales variées, allant du jeu d’acteur à l’improvisation, en passant par la mise en scène et la dramaturgie.

Grâce au soutien du ministère de la Culture, le festival présentera 12 créations locales, confirmant ainsi son rôle de tremplin pour la scène théâtrale nationale tout en la connectant aux scènes internationales.

Reconnu comme le plus ancien festival spécialisé en théâtre pour enfants dans le monde arabe et africain, le Festival Neapolis continue de bâtir des ponts entre les cultures, les générations et les disciplines artistiques. Son édition 2024 s’annonce comme un moment d’exception, célébrant l’innocence et l’imaginaire de l’enfance à travers la puissance du spectacle vivant.