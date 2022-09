Arrestation de Habib Ellouz : Le parti de Ghannouchi dénonce et accuse

Le parti islamiste Ennahdha a publié un communiqué dans la soirée de ce mercredi 14 septembre 2022, suite à l’arrestation de son dirigeant Habib Ellouze dans le cadre de l’enquête sur les réseaux d’envoi de Tunisiens vers les zones de conflits.

Dans son communiqué, Ennahdha a indiqué que Habib Ellouze a été arrêté par «des éléments inconnus et sans respect des procédures légales», tout en condamnant fermement ce qu’il a qualifié d’«arrestations arbitraires» de plusieurs dirigeants, et en exigeant de ce fait, leur «libération immédiate».

Le parti de Ghannouchi a également condamné «des campagnes médiatiques malveillantes lancées par certaines parties connues pour leur hostilité à Ennahda», accusant celles-ci de mener «des campagnes médiatiques pour diffamer le parti et ses dirigeants malgré les preuves de leur innocence dans toutes les affaires évoquées».

Le parti islamiste a également menacé, dans son communiqué de recourir à la justice, contre toute personne et/ institution «qui violerait le secret de l’enquête et qui tenterait d’induire l’opinion publique en erreur via les médias en fabriquant des accusations mensongères».

Enfin, le parti de Ghannouchi dit considérer ces arrestations comme une nouvelle tentative de détourner l’opinion publique des dossiers importants et des préoccupation des Tunisiens, et de «l’échec de l’autorité putschiste qui a accablé le citoyen par des augmentations des prix et des pénuries alimentaires de base, ainsi que la hausse des prix des frais pour la rentrée scolaire et universitaire»…

