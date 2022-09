Fatma Mseddi s’exprime sur les arrestations liées aux réseaux d’envoi de Tunisiens vers les zones de conflits

Fatma Mseddi ancienne députée (2014-2019) et ancienne membre de la Commission parlementaire d’enquête sur les réseaux d’envoi de Tunisiens vers les zones de conflits s’est exprimée, ce mercredi 14 septembre 2022, sur les récentes arrestations menées dans le cadre de l’enquête relative à ce dossier.

Tout en se réjouissant de l’avancement de l’enquête, Fatma Mseddi a indiqué, dans une déclaration à l’agence Tap, que les récentes arrestations de dirigeants politiques et cadres sécuritaires suite aux investigations menées par le pôle judiciaire antiterroriste prouvent la véracité des données qu’elle avait présentées à la justice militaire.

Des personnalités et dirigeants de partis politiques, des imams, des associations ainsi que des agents et cadres sécuritaires sont impliquées dans cette affaire, a-t-elle affirmé en ajoutant que le Tribunal militaire a transféré le dossier au Pôle judiciaire, qui l’avait entendue le 7 février dernier, durant près de 12 heures.

Fatma Mseddi rappelle que l’implication de sécuritaires concerne la falsification de documents et de passeports alors que les associations ont, quant à elles, été chargées du financement, en coordination avec certains partis politiques, ajoute la même source.

Rappelons que 126 suspects sont visés par cette enquête, et que le ministère public près le pôle judiciaire antiterroriste a décidé de placer en garde à vue, plusieurs personnes suspectées d’être impliqués dans ce réseau, notamment l’homme d’affaires Mohamed Frikha, des anciens cadres sécuritaires à l’instar de Fathi Balsi, Lotfi Sghaier et Abdelkrim Laâbidi ou encore des imams et dirigeants politiques comme Ridha Jaouadi et Habib Ellouze.

Ces derniers, entre autres suspects, ont été placés en détention pour les besoins de l’enquête, qui se poursuit.

Y. N.