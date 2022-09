Réseaux d’envoi des Tunisiens vers les zones de conflits : L’examen en appel reporté au 13 octobre

L’examen de l’appel interjeté par le ministère public près le Pôle judiciaire antiterroriste relatif au maintien en liberté 39 suspects dans l’affaire des réseaux d’envoi des Tunisiens vers les zones de conflits, a été reporté au 13 octobre 2022.

C’est ce qu’a indiqué le porte-parole de la Cour d’appel de Tunis, Habib Torkhani dans une déclaration à l’agence Tap, ce jeudi 29 septembre 2022, en précisant que ce report a été décidé par la chambre d’accusation chargée de statuer sur les affaires liée au terrorisme et en rappelant que le Parquet près le Pôle antiterroriste au tribunal de première instance a introduit un appel contre la décision du juge d’instruction de maintenir en liberté 39 individus visés par cette enquête.

Rappelons que l’unité centrale de la lutte contre le terrorisme et des crimes a été chargée d’enquêter sur ces réseaux terroristes, et notamment auditionner des dirigeants islamistes dont la plupart maintenus en liberté, à l’instar du président et vice-président Ennahda Rached Ghannouchi et Ali Laarayedh, ou encore ls dirigeants Noureddine khadmi et Habib Ellouze.

Des anciens cadres sécuritaires et l’ancien porte-parole de l’organisation Ansar Charia, ont quant à eux placés en détention dans cette même affaire.

