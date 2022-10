Tunisie – Hausse dans la tarification des taxis individuels : Les précisions d’un responsable syndical

La rumeur de la hausse attendue dans la tarification des taxis individuels a suscité de nombreuses réactions de la part des citoyens, qui subissent, dans cette période, une forte augmentation des prix des produits alimentaires et qui doivent également faire face à la détérioration de leur pouvoir d’achat.

Dans ce cadre, le secrétaire général de l’Union tunisienne des taxis individuels (UTTI), Faouzi Khabouchi, a assuré, dans une déclaration accordée à Kapitalis, ce mardi 11 octobre 2022, que le ministère du Commerce et celui du Transport ont approuvé la demande d’augmenter la tarification de départ du compteur du taxi individuel de 540 millimes à 1 dinar.

Kharbouchi estime que cette demande de l’UTTI est acceptable, notamment en comparaison avec celles d’autres organisations syndicales lesquelles ont réclamé une tarification de départ allant jusqu’à 2,5 dinars, selon lui.

Et d’ajouter que l’augmentation sera annoncée par les deux ministères précités à la fin de ce mois et qu’elle s’appliquera également aux autres moyens de transport irrégulier à l’instar des louages et des taxis collectifs.

