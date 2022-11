Tunisie : La BNA partenaire de la 18e édition du Sommet de la Francophonie à Djerba

Sous l’égide du Conseil Bancaire et Financier CBF , la BNA rejoint le groupe de 10 banques de la place pour participer activement au Sommet de la Francophonie et du Forum Economique de la Francophonie, qui se tiendront du 13 au 22 novembre 2022 à Djerba sous la thématique « Banques connectées, banques au sommet ».

A travers cette démarche inédite qui unit la communauté bancaire, la BNA confirme son adhésion à cet espace commun de dialogue et de solidarité entre les Etats et peuples francophones et son implication avec les banques consœurs dans le process de digitalisation de leurs activités et services bancaires au profit de leurs clients et leurs partenaires.

Ces 10 banques assoient ainsi, à travers ce partenariat, leur rôle majeur dans le financement de l’économie nationale mais aussi à l’international, à travers l’accompagnement de leurs clients en dehors des frontières tunisiennes.

La BNA souhaite la bienvenue à tous les visiteurs du sommet et vous invite à découvrir notre stand virtuel.

Communiqué