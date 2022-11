Ghannouchi interrogé par le Pôle antiterroriste : «Saïed utilise la justice contre ses adversaires», accuse Bouchlaka

Rafik Abdessalem Bouchlaka s’est exprimé, ce lundi 28 novembre 2022, sur la comparution du chef du parti islamiste Ennahdha Rached Ghannouchi devant le Pôle judiciaire antiterroriste dans le cadre de l’affaire des réseaux d’envoi de Tunisiens dans les zones de conflit.

Dans un post publié sur son compte Facebook, le gendre de Ghannouchi a dénoncé des «pratiques putschistes du président de la république» Kaïs Saïed, en estimant que ce dernier «n’a plus de légitimité quoi qu’il fasse comme manœuvres et abus».

«Il n’a rien trouvé à reprocher à Ghannouchi, qui le surpasse sur tous les plans, notamment par sa pensée et son militantisme historique et a alors misé sur son épuisement avec des procès et des audiences sans fin, profitant du fait que les gens soient occupés par la Coupe du monde», a-t-il encore écrit, en ajoutant : «Cela explique l’insistance de Saïd à avoir la mainmise sur la justice pour l’utiliser contre ses adversaires et l’adapter à ses méchants désirs…».

Notons que Ghannouchi, comme la plupart des dirigeants islamistes, a finalement été maintenu en liberté, dans la soirée de ce lundi, après avoir été interrogé, pendant près de 12h, par le Pôle antiterroriste…

Y. N.