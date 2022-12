Tunisie – Libye : «Les nuages ont été dissipés », assure Dbeibah

Les Tunisiens attendent beaucoup de la visite chef du gouvernement d’unité nationale libyen Abdel Hamid Dbeibah à Tunis, les 30 novembre et 1er décembre 2022, à la tête d’une importante délégation gouvernementale. Et c’est à juste titre, car les deux pays voisins, dont les destins ont toujours été liés, ont beaucoup à gagner à impulser leurs échanges dans tous les domaines.

Si l’on s’en tient aux premières annonces faites par les dirigeants libyens suite à à leurs premières rencontres avec leurs hôtes, les choses pourraient bien bouger après une longue période de froid, où la suspicion avait empêché la construction du lien de confiance nécessaire à toute coopération durable et mutuellement bénéfique.

Abdel Hamid Dbeibah a ainsi appelé les entreprises de construction spécialisées en Tunisie à se tourner vers son pays, qui est en pleine reconstruction et où le travail ne manque pas, tout en rappelant que 650 entreprises tunisiennes travaillent déjà dans la construction en Libye, en formant l’espoir de voir ce nombre augmenter prochainement.

Lors d’une conférence de presse tenue à Tunis, mercredi 30 novembre 2022, Dbeibah a souligné la volonté de la Libye de développer davantage la coopération dans ce domaine et d’œuvrer à renforcer la contribution de la Tunisie au processus de reconstruction en Libye.

De son côté, le ministre de l’Economie et du Commerce libyen, Mohamed Al-Hweij, a confirmé que la séance de travail ministérielle conjointe tuniso-libyenne a convenu de faciliter les procédures de passage des personnes ou des biens entre les deux pays et de développer le passage de Ras Jedir, en augmentant le nombre de portails.

Quant on sait l’intensité du trafic dans ce poste frontalier et les difficultés qu’y rencontrent parfois les citoyens et les commerçants des deux pays, on ne peut que se féliciter d’une telle décision, en espérant que les aléas de la politique ne viendront pas brouiller cette confiance retrouvée.

La question de la résidence et de la facilitation du transfert des capitaux et des investissements a également été abordée, en plus du règlement des dettes dues à la Tunisie et du renforcement de la coordination en matière de sécurité alimentaire et pharmaceutique, a précisé M. Al-Hweij, en précisant qu’il a également été question d’un travail conjoint pour renforcer le commerce de transit vers l’Afrique et la création d’une ligne de transport maritime en Tunisie vers Tripoli et Misrata en Libye, ainsi que d’une coopération dans le domaine du développement humain et de la formation.

«Les discussions ont permis de dissiper les nuages existants», a assuré M. Dbeibah, en annonçant l’accord sur le règlement de toutes les dettes dues par la Libye à la Tunisie, qu’elles soient liées à la santé, au transport aérien, à l’électricité ou à d’autres secteurs.

Il a également été convenu d’unifier les procédures douanières, d’achever la mise en place de la zone économique commune de Ras Jedir et de supprimer toutes les restrictions à la circulation des marchandises entre les deux pays

Il a été, par ailleurs, convenu d’étudier le problème lié à la similitude des noms chez certains Libyens et de clarifier la question par le biais d’une coopération conjointe en matière de sécurité, a précisé le dirigeant libyen, ajoutant que la partie tunisienne a accepté de revoir certaines décisions judiciaires en Tunisie contre les Libyens.

«La commission mixte entre les deux pays se tiendra bientôt à Tripoli, au cours de laquelle les progrès dans la réalisation de ce qui a été convenu lors de cette visite seront évalués», a déclaré M. Dbeibeh.

I. B.