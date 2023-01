Le bâtiment à l’honneur à Sfax en mars 2023

La Chambre de commerce et d’industrie de Sfax (CCIS) organise la 17e édition du Salon biennal méditerranéen du bâtiment (Medibat), du 8 au 11 mars 2023, qui couvre pas moins de 19 branches sectorielles, et une surface brute d’exposition de 20.000 m2.

Medibat 2023 verra la présence de plusieurs pavillons nationaux dont ceux de la France, labellisé par Business France, la Pologne, la Libye, la Turquie et la Chine.

A la date de janvier 2023, plusieurs pays africains ont confirmé leur participation, dont l’Algérie, le Nigéria, le Niger, le Cameroun, la Côte d’ivoire, la RCD et le Tchad.

Le programme comportera une Journée-pays consacrée à la Libye, en plus de 4 sous-événements: Forum économique, Forum scientifique, Forum d’entrepreneuriat, et Forum sur les villages et les cercles d’innovation.

L’édition 2019 avait attiré 45.000 visiteurs dont 10% d’étrangers venus de 30 pays, ainsi que 16 conférenciers et plus de 200 participants au Forum Economique sur le partenariat public-privé, entre autres conférences.

