Les lauréats des Prix Ali Bousnina de recherche en cardiologie 2024

Le 1er Prix Ali Bousnina de recherche en cardiologie et chirurgie cardiovasculaire 2024, décerné par les Laboratoires Saiph a été attribué aux équipes des services de Cardiologie de l’Hôpital Hédi Chaker et du Service de Neurologie de l’Hôpital Habib Bourguiba de Sfax. Le 2e Prix est revenu à l’équipe du Service de Cardiologie de l’Hôpital Habib Bourguiba de Médenine.

Le prix porte le nom de l’un des pionniers de la cardiologie en Tunisie, Dr Ali Bousnina, ancien professeur en cardiologie à la Faculté de Médecine de Tunis et ancien chef du service de cardiologie à l’hôpital Charles Nicolle, à Tunis.

La cérémonie s’est déroulée le vendredi 22 novembre 2024 à Tunis, en présence du Professeur Mustapha Ferjani, ministre de la Santé, lors de l’ouverture du Congrès national de cardiologie et de chirurgie cardio-vasculaire 2024.

Les équipes des services de Cardiologie de l’Hôpital Hédi Chaker et du Service de Neurologie de l’Hôpital Habib Bourguiba de Sfax ont été primées pour leur travail intitulé : «A new score (ES²CRYP) and a new IA model (ML Stroke Classifier) for prediction of Atrial Fibrillation in Cryptogenic Stroke»(Un nouveau score (ES²CRYP) et un nouveau modèle IA (ML Stroke Classifier) pour la prédiction de la fibrillation auriculaire dans l’AVC cryptogénique).

L’équipe du Service de Cardiologie de l’Hôpital Habib Bourguiba de Medenine a été primée pour son travail intitulé : «New Insights into Contrast-Induced Nephropathy : The Central Role of Endothelial Dysfunction» (Nouvelles perspectives sur la néphropathie induite par le produit de contraste : le rôle central de la dysfonction endothéliale).

Le Prix Ali Bousnina a été créé en 2006 par la Société tunisienne de cardiologie et de chirurgie cardio-vasculaire (STCCCV) et les laboratoires pharmaceutiques Saiph, pour encourager la recherche nationale en matière de prévention et de prise en charge des pathologies cardiaques.

En 18 ans ce prix a permis d’enrichir la recherche médicale tunisienne de centaines d’études qui ont contribué à une meilleure prise en charge des pathologies cardiovasculaires, premières causes de mortalité en Tunisie.