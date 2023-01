Trafic de drogue dans des discothèques à Hammamet : Six femmes et un homme en détention

La police a démantelé un réseau spécialisé dans le trafic de drogue dans des bars et des discothèques, composé de 6 femmes qui ont été arrêtées à Nabeul et placées en détention sur ordre du parquet. Deux dealers liés à ce réseau ont été identifiés, dont un arrêté à Tunis et un autre toujours en fuite.

L’enquête a été ouverte suite à des investigations menées par la police judiciaire de Nabeul sur un réseau dirigé par une femme, en collaboration avec d’autres trafiquantes et qui se procure de la drogue par le biais de deux dealers basés à Tunis, avant de la revendre dans des bars et des discothèques à Hammamet, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), dans un communiqué publié hier, dimanche 29 janvier 2023.

La police est parvenue à arrêter la suspecte principale en compagnie de l’une de ses complices, en les interceptant alors qu’elles revenaient de Tunis, où elles venaient de se procurer des plaquettes de cannabis. En coordination avec le parquet, une perquisition a été menée à leur domicile, où une troisième suspecte a été arrêtée et d’autres quantités de cannabis ainsi que de l’argent, ont été saisis.

Ces arrestations ont permis celle de 3 autres complices, lors d’une descente effectuée dans une maison qu’elle louent à Hammamet, ainsi que celle de l’un des dealer de Tunis, alors que son complice est toujours en fuite et fait désormais l’objet d’un mandat de recherche.

Le parquet a ordonné la mise en détention des 7 suspects et la poursuite de l’enquête.

