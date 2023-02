Tunis : Ennahdha exige la libération de Larayedh et dénonce un procès politique

Un nouveau rassemblement devant le ministère de la Justice à Tunis a été organisé, ce jeudi 2 février 2023 par le parti islamiste Ennahdha, qui réclame la libération de son vice-président Ali Larayedh, en détention dans l’affaire des réseaux terroristes liés à l’envoi de Tunisiens vers les zones de conflits.

Tout en exprimant leur solidarité avec Ali Larayedh ancien ministre de l’Intérieur (décembre 2011- mars 2013) et ancien chef du gouvernement nahdhaoui (mars 2013–janvier 2014), les manifestants, partisans et dirigeants Ennahdha, ont dénoncé un procès politique et ont pointé du doigt un règlement de compte opéré par le pouvoir en place.

Rappelons que le dirigeant islamiste Samir Dilou, avocat de son état, avait indiqué, hier lors d’une conférence organisée par la défense, que les poursuites engagées contre Larayedh (en détention depuis 44 jours) sont purement politiques, tout en dénonçant «l’instrumentalisation de la justice, des manœuvres frauduleuses, et des preuves fabriquées…».

Y. N.