Météo-Tunisie : Des pluies prévues pour cette nuit dans la plupart des régions

L’Institut national de la météorologie (INM) a annoncé, ce mardi 7 février 2023, des pluies dans la plupart des régions du pays, durant cette nuit, et en particulier au nord et au Cap-Bon, placé en vigilance orange.

Dans son bulletin météo, l’INM affirme que les pluies seront abondantes et orageuses au nord-est, ajoutant que les quantités, au Cap Bon, seront comprises entre 30 et 50 mm et atteindront localement 80 mm.

Quant aux températures elles varieront entre 9 et 13°C et ne dépasseront pas 6°C à l’extrême nord.

La même source affirme, par ailleurs, que les pluies se poursuivront également demain et après demain.

