Racisme et théorie du complot : la faillite morale des Tunisiens est-elle consommée ?

Lettre ouverte au président de la république pour faire cesser les dérapages racistes auxquels sa théorie du remplacement démographique a donné une caution politique. Le mal est fait et la faillite morale de trop nombreux Tunisiens est consommée. Il faut s’en excuser au lieu de continuer à crier au complot… (Illustration: en recevant, hier, le ministre de l’Intérieur, le président Saïed essaie de justifier ses propos sur le complot démocratique, mais n’en renie rien).

Par Sémia Zouari *

Monsieur le Président Kaïs Saïed,

Vos dernières déclarations concernant la situation de nos frères Subsahariens en Tunisie et votre théorie du remplacement démographique ont eu de graves répercussions.

Vous devez appeler à la retenue et au respect des droits humains dans le traitement de nos frères Subsahariens. Même les étudiants sont persécutés par la police, de façon inhumaine, jetés en prison, affamés, en toute impunité.

Pour tout étranger, non occidental, c’est le parcours du combattant pour l’obtention d’un titre de séjour. Ce n’est plus possible de continuer ainsi. Avec ou sans papiers il s’agit d’êtres humains qui ont droit à la dignité.

Actuellement, la populace se croît permis d’engager des ratonnades racistes et nos frères Subsahariens seraient attaqués de toutes parts. Ils sont renvoyés de leur logement, privés de travail, traités comme des individus de seconde zone, terrorisés, blessés dans leur dignité humaine.

C’est désastreux pour eux et pour l’image de la Tunisie qui a, elle-même, plus d’un million de migrants illégaux en Europe qui demeurent respectés malgré le fait que des terroristes tunisiens ont commis des attentats odieux en France et en Allemagne…

Nous avons également des citoyens en Afrique subsaharienne qui vont subir des représailles suite à la vague de répression des Subsahariens en Tunisie et cela pour notre plus grand préjudice autant en terme d’image que pour nos relations diplomatiques avec les pays frères d’Afrique subsaharienne.

Pourquoi le ministère de l’Intérieur ne facilite-t-il pas l’obtention de titres de séjour aux Subsahariens qui souffrent du blocage systématique de leur régularisation de séjour auprès des postes de police tunisiens?

Pourriez-vous instruire le ministère de l’Intérieur de cesser de réclamer des pénalités qui se chiffrent en millions aux migrants illégaux lorsqu’ils veulent quitter le territoire tunisien, de façon à faciliter leur rapatriement, dans le respect de la dignité humaine?

Pourquoi le parti nationaliste tunisien est-il autorisé alors qu’il appelle à la haine raciale et diffuse des vidéos fabriquées pour discréditer les Subsahariens en leur prêtant des objectifs conspirationnistes?

Monsieur le Président, vous devez trouver des solutions humaines et respectueuses des droits de l’homme à cette question d’autant plus que ce sont les mafias de l’émigration illégale en Tunisie qui incitent les Subsahariens à venir dans notre pays pour rejoindre l’Europe.

Trop de racisme et d’intolérance risquent de mener vers des scènes de lynchage hors de tout contrôle.

L’appareil policier doit être rappelé à l’ordre pour cesser les intimidations, les obstructions systématiques aux régularisations de séjour, les extorsions de fonds par des «amendes» sous tendues par la corruption quasi généralisée et les brutalités qui s’exercent aujourd’hui en toute impunité selon des témoignages concordants.

Il faut agir vite pour arrêter ces dérapages racistes insupportables! Le mal est fait et la faillite morale de trop nombreux Tunisiens est consommée. Il faut s’en excuser au lieu de crier encore une fois au complot…

* Diplomate.