Tunisie : Béchir Akremi transféré de l’hôpital Razi à la caserne de Bouchoucha

Le juge révoqué et ancien procureur de la république Béchir Akremi a été conduit de l’hôpital psychiatrique Razi à Bouchoucha par une unité antiterroriste à bord d’une voiture de police, dans la soirée de vendredi 24 février 2023.

C’est ce que vient d’annoncer l’avocate Ines Harrath, en affirmant que l’état de santé d Béchir Akremi s’est détérioré et que les médecins s’opposaient à sa sortie, tout en rappelant qu’il est en grève de la faim depuis deux semaines et qu’il est même dans l’incapacité de marcher.

Me Harrath a aussi dénoncé le refus de son transfert à bord d’une ambulance et qu’il a été conduit dans une voiture de police malgré son état de santé catastrophique, a-t-elle dit, en s’interrogeant sur la libération prononcé par le parquet vendredi dernier, et son arrestation sur ordre de la même partie, ce soir.

