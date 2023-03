Douze entreprises tunisiennes opèrent en Libye

Quelque 182 entreprises étrangères opéraient en Libye dans divers domaines en 2022, dont 12 Tunisiennes. Beaucoup d’autres rongent leur frein et attendent le renforcement de la stabilité dans ce pays pour y revenir en force.

C4est ce qu’a indiqué le ministère de l’Économie et du Commerce libyen, cité par le journal Libya Observer, ajoutant que 44 nouvelles entreprises ont accédé au marché du travail libyen et ont obtenu l’autorisation d’opérer au cours de la même année, et que 58 entreprises étrangères ont demandé le renouvellement des autorisations d’activités.

Concernant les domaines d’activités de ces entreprises, le ministère a expliqué que 35 opéraient dans le secteur pétrolier, 37 dans les services, 16 dans l’électricité et 7 dans les communications.

Selon la provenance, 35 entreprises sont venues de Turquie, 12 de Tunisie, 8 d’Egypte, 7 de Grande-Bretagne, 5 d’Allemagne, 3 des Etats-Unis Amérique, 5 d’Italie et 5 de France, a ajouté le ministère, estimant que la stabilité politique qu’a connu le pays en 2022 a encouragé le retour des entreprises étrangères pour participer aux projets d’investissement.

I. B.