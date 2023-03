Rassemblement à Tunis pour la libération des «détenus politiques»

Plusieurs dizaines de partisans du Front de salut national (FSN) et des proches des personnes arrêtées dans l’affaire de «complot contre la sûreté de l’Etat et corruption», ont organisé vendredi 24 mars 2023 un rassemblement devant le théâtre municipal de Tunis pour exiger la libération des «détenus politiques».

Faiza Chebbi, épouse d’Issam Chebbi, secrétaire général du Parti républicain, incarcéré depuis le 22 février, a annoncé que ce rassemblement se tiendrait tous les vendredis du mois de ramadan, ajoutant que les familles des détenus se rassembleront devant la prison de Mornaguia (gouvernorat de la Manouba) vendredi après-midi.

Depuis le début des arrestations, le FSN a défendu avec acharnement les personnes arrêtées dans cette affaire, dans laquelle des politiciens, des syndicalistes et des hommes d’affaires et des journalistes font face à de graves accusations. Leurs avocats crient au procès politique et affirment que les dossiers sont vides et que les accusations sont fantaisistes.

I. B. (avec Tap).