Tunis : Devant le ministère de la Justice, l’opposition réclame la libération «des prisonniers politiques» (Photos)

Des partis de l’opposition ont manifesté, ce jeudi 30 mars 2023, devant le ministère de la Justice à Tunis, afin de réclamer la libération des détenus dans l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’Etat et qu’ils qualifient de «prisonniers politiques emprisonnés pour leurs idées et leurs activités contre le régime dictatorial».

Durant cette manifestation organisée par Al-Joumhouri et la coordination des forces démocratiques progressistes composée des partis de l’opposition le Courant démocrate (Attayar), Ettakatol, Al-Jomhouri, Al-Qotb et le Parti des Travailleurs au Boulevard Bab Bnet, les manifestants ont scandé des slogans hostiles au pouvoir en place en affirmant que «le président Kaïs Saïed et son gouvernement ont totalement échoué et ont choisi de s’en prendre à l’opposition afin de la museler et de camoufler leur échec».

Les dirigeants politiques ont également dénoncé une atteinte aux acquis démocratiques, à la liberté et aux droits, en affirmant que l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’Etat «est montée de toutes pièces et que les personnes poursuivies dans cette affaire n’ont fait qu’exercer leur droit de l’opposition».

«Nous sommes là pour marquer notre opposition à ce régime fasciste qui a détruit les acquis démocratiques… Après s’être accaparé tous les pouvoirs et écrit une constitution tout seul sans dialogue et sans consultation, il est passé à la vitesse supérieure et s’en prend désormais à ses opposants, peu importe leur orientation», a lancé Hamma Hammami SG du Parti des travailleurs, en alertant contre «la recrudescence des atteintes contre les syndicalistes et les médias» et en rappelant que «les acquis de la révolution sont une ligne rouge».

