La région Mena face au défi de l’insécurité alimentaire

Les économies de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (Mena) devraient croître à un rythme plus lent en 2023, car l’inflation à deux chiffres des prix alimentaires exerce une pression supplémentaire sur les ménages pauvres et l’insécurité alimentaire pourrait se propager sur plusieurs générations.

C’est ce qu’indique le dernier rapport de la Banque mondiale sur les Perspectives économiques de la région Mena intitulé «Destinées modifiées : les effets à long terme de la hausse des prix et de l’insécurité alimentaire au Moyen-Orient et en Afrique du Nord», publié jeudi 6 avril 2023, qui prévoit une baisse du PIB régional de 5,8% en 2022 à 3% en 2023.

Selon la Banque mondiale, des pays comme l’Égypte, le Maroc et la Tunisie ont connu des niveaux d’inflation plus élevés, les dépréciations du taux de change par rapport au dollar américain jouant un rôle important (entre mars et décembre 2022, la monnaie nationale égyptienne s’est dépréciée par rapport au dollar américain dollar de 32,2%, le Maroc de 7,4% et la Tunisie de 5,8%.

Dépréciation des monnaies et hausse de l’inflation

Les dépréciations vis-à-vis du dollar américain qui ont conduit à des niveaux d’inflation plus élevés se sont produites principalement dans les pays importateurs de pétrole tels que l’Égypte, le Maroc et la Tunisie. Leurs comptes courants ont été touchés par la hausse des prix des produits alimentaires et du pétrole, dont la plupart sont importés. Dans ces économies, ce coup a coïncidé avec des niveaux élevés d’endettement et une aggravation des conditions financières mondiales.

Selon les données des enquêtes sur les revenus et les dépenses des ménages en Égypte, à Djibouti, en Irak, en Jordanie, au Maroc, en Tunisie, en Cisjordanie et à Gaza, les 20% des ménages les plus pauvres comptent chacun près de deux fois plus d’individus que les 20% les plus riches.

Cela signifie que l’insécurité alimentaire a des effets considérables à long terme. L’insécurité alimentaire peut nuire non seulement à la génération actuelle, mais aussi à la suivante. Et, comme détaillé dans la première section de cette partie du rapport, certains des effets sont irréversibles.

Les pays exportateurs de pétrole, qui ont bénéficié d’une manne pétrolière en 2022, verront leur croissance ralentir, même s’il existe encore un écart important entre les pays à revenu élevé et le reste de la région. La croissance du PIB réel par habitant, une meilleure mesure du niveau de vie, devrait ralentir à 1,6% en 2023, contre 4,4% en 2022.

L’inflation a considérablement augmenté dans la région en 2022, en particulier dans les pays dont les monnaies se déprécient. En examinant spécifiquement l’impact de la hausse des prix des denrées alimentaires sur l’insécurité alimentaire, le rapport constate que 8 pays sur 16 ont connu une inflation à deux chiffres ou plus élevée, ce qui frappe le plus durement les ménages pauvres, car ils consacrent une plus grande part de leur budget à l’alimentation que les mieux nantis.

Des conséquences intergénérationnelles

«L’insécurité alimentaire aura des conséquences à long terme et multigénérationnelles qui limiteront malheureusement les perspectives d’un très grand nombre de jeunes», déclare le vice-président de la Banque mondiale pour la région Mena, Ferid Belhaj.

«Le coût humain et économique de l’inaction est énorme; des politiques audacieuses sont nécessaires dans une région où les jeunes représentent plus de la moitié de la population», a-t-il ajouté.

Le rapport indique que l’inflation alimentaire moyenne en glissement annuel entre mars et décembre 2022 était de 29% dans la région Mena, ce qui est bien supérieur à (19,4%) l’inflation globale, en glissement annuel, et de 14,8% entre octobre 2021 et février 2022, le mois de l’invasion russe de l’Ukraine.

Dans les quatre sous-groupes de la région Mena (importateurs de pétrole en développement, exportateurs de pétrole en développement, pays en conflit et pays du CCG), l’inflation représente 24 à 33% de l’insécurité alimentaire prévue pour 2023. La population en situation d’insécurité alimentaire dans la région Mena attribuée à l’inflation a augmenté de 66% entre la période pré-pandémique et 2023.

Étant donné que la région Mena est relativement jeune par rapport à d’autres régions, à l’exception de l’Afrique subsaharienne, selon des hypothèses prudentes, le rapport suggère qu’environ 8 millions d’enfants dans la région Mena sont en situation d’insécurité alimentaire grave.

Ces augmentations démesurées des prix alimentaires, même si elles sont temporaires, peuvent avoir des effets durables, selon l’économiste en chef de la Banque mondiale pour la région Mena, Roberta Gatti.

L’augmentation des prix des denrées alimentaires associée à l’invasion russe de l’Ukraine a peut-être augmenté le risque de retard de croissance de 17 à 24% dans la région Mena en développement, ce qui se traduit par environ 200 000 à 285 000 nouveau-nés présentant un retard de croissance. «La recherche fournit des preuves claires qu’une nutrition inadéquate dans l’utérus et dans la petite enfance peut perturber la vie des enfants et limiter leurs perspectives de prospérité», ajoute Gatti.

Le défi de l’insécurité alimentaire est énorme. Selon les estimations présentées dans le rapport, les besoins de financement du développement prévus pour les personnes en situation d’insécurité alimentaire grave dans la région Mena se chiffrent en milliards de dollars par an.

Vers des transferts ciblés

Cependant, le rapport montre que l’argent seul ne suffit pas. Il propose donc des options politiques qui pourraient aider à atténuer l’insécurité alimentaire avant qu’elle ne devienne une crise à part entière, y compris des transferts ciblés en espèces et en nature qui pourraient être mis en place sans délai, pour endiguer les situations d’insécurité alimentaire aiguë. Les mères, qui jouent un rôle vital à la fois dans l’utérus et dans la petite enfance, pourraient bénéficier de mesures visant à améliorer les modalités du congé parental, la garde des enfants et les soins médicaux, qui sont importants pour le développement de l’enfant.

Cependant, «nous ne savons rien sur l’état actuel de la santé et de la nutrition des enfants, car nous ne disposons malheureusement pas de données récentes», mentionne le rapport.

«Il est essentiel d’accroître la résilience des systèmes alimentaires et de renforcer les chaînes d’approvisionnement, en particulier face aux chocs climatiques et aux futures perturbations des marchés», a conclu la même source.

D’après Tap.