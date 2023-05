Ennahdha dénonce la fermeture de ses locaux et menace de recourir à la justice

Le parti islamiste Ennahdha a dénoncé, ce samedi 27 mai 2023, la fermeture de son siège central et de ses différents locaux en Tunisie depuis avril dernier, en affirmant qu’il se réserve le droit d’engager toutes les procédures judiciaires à ce propos.

Estimant que les perquisitions qui avaient été menées dans ses locaux «étaient un simple prétexte pour tenter d’entraver ses activités politiques», Ennahdha affirme que la poursuite de cette mesure représente «une violation flagrante des droits d’un parti légal et des droits de ses partisans».

Le parti de Ghannouchi a également dénoncé ce qu’il qualifie de «campagnes contre Ennahdha et ses dirigeants menées par certains médias controversés et pages sur les réseaux sociaux, qui diffusent des intox et des accusations mensongères…», lit-on dans le communiqué du parti islamiste qui a réaffirmé son soutien aux prisonniers politiques, tout en réclamant leur libération.

Y. N.