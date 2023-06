Ursula von der Leyen : 100 M€ à la Tunisie pour surveiller ses frontières maritimes

«Nous sommes unis à la Tunisie bien plus que la position géographique, l’histoire nous unit. Il est dans notre intérêt commun de renforcer les relations et d’investir dans la stabilité et la prospérité du pays».

C’est ce qu’a déclaré la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen dans la déclaration conjointe avec le premier ministre Giorgia Meloni et le premier ministre Mark Rutte à Tunis après la rencontre au palais présidentiel de Carthage avec le président tunisien Kaïs Saïed.

«L’UE et la Tunisie ont un large intérêt à bloquer l’activité cynique des trafiquants de migrants. Nous soutiendrons la Tunisie avec cent millions d’euros» pour la surveillance des frontières maritimes, a poursuivi von der Leyen. Et de préciser : «Nous soutiendrons la Tunisie d’un point de vue économique. L’UE envisage un plan d’assistance macro-financière dès qu’un accord sera trouvé avec le FMI (ce qui est nécessaire). Nous sommes prêts à mobiliser plus de 900 millions d’euros (dans l’immédiat), nous pourrions fournir immédiatement un soutien budgétaire supplémentaire pouvant atteindre 150 millions d’euros», a encore ajouté la présidente de la Commission européenne.

Conférence de presse des responsables européens à Carthage.

La Première ministre Meloni a souligné la volonté «d’arriver au Conseil européen de fin juin avec un protocole d’accord déjà signé entre l’UE et la Tunisie. Nous sommes prêts à organiser une conférence internationale sur la migration et le développement dont nous nous sommes entretenus avec le président Saïed».

Enfin, Meloni a remercié «la présidente von der Leyen pour son travail inlassable. Sur ce résultat, je remercie également le grand travail diplomatique accompli par le gouvernement italien. La déclaration commune est une première étape importante pour un partenariat entre la Tunisie et l’UE, pour répondre intégré à la fois la crise migratoire et la question du développement pour les deux rives de la Méditerranée».

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a déclaré : «Je suis d’accord avec la présidente von der Leyen sur le fait que le renforcement du partenariat avec la Tunisie doit se faire dans le plein respect des droits de l’homme».

Traduit de l’italien

Source : Ansamed.