Principaux points de la déclaration commune Tunisie – Union européenne  

L’Union européenne et la Tunisie vont bientôt signer un accord de partenariat global portant sur le renforcement des liens économiques et la lutte contre la migration irrégulière vers et depuis la Tunisie.

Cet accord a été annoncé à l’occasion de la rencontre à Carthage, aujourd’hui, dimanche 11 juin 2023, entre le président de la république Kaïs Saïed avec la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, la Première ministre italienne Giorgia Meloni, de retour à Tunis moins d’une semaine après sa première visite dans notre pays, et le Premier ministre néerlandais Mark Rutte.

L’agence italienne Ansamed a publié des extraits de la déclaration commune publiée à cette occasion que nous traduisons ci-dessous…

«Nous pensons qu’il existe un énorme potentiel pour générer des avantages tangibles pour l’UE et la Tunisie.

«Le partenariat global couvrirait les domaines suivants : renforcement des liens économiques et commerciaux; un partenariat énergétique durable et compétitif; la migration; les contacts interpersonnels.

«L’UE et la Tunisie partagent des priorités stratégiques et dans tous ces secteurs nous bénéficierons d’une collaboration plus étroite. Dans le cadre de notre travail commun sur la migration, la lutte contre la migration irrégulière vers et depuis la Tunisie, et la prévention des pertes humaines en mer, est une priorité commune qui comprend la lutte contre les passeurs et les trafiquants d’êtres humains, le renforcement de la gestion des frontières, l’enregistrement et le rapatriement dans le plein respect des droits de l’homme».