Tunis : Rencontre des peuples contre les politiques migratoires européennes inhumaines

Le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) organise à Tunis les 20 et 21 juillet 2023 une manifestation militante intitulée «Rencontre des peuples contre les politiques migratoires européennes inhumaines et en solidarité avec les migrants». (Illustration: « Non aux frontières qui tuent », lit-on dans cette pancarte brandie par un migrant africain noir lors d’une manifestation à Tunis).

Cette manifestation, organisée à l’initiative des organisations de la société civile tunisienne, maghrébine et africaine, ainsi que des mouvements civils et de jeunesse locaux, se tiendra dans l’historique salle Le Rio, au centre-ville de Tunis, avec au programme des interventions, des débats et une soirée culturelle.

Le 21 juillet, une marche de solidarité aura lieu à 10 heures, qui «réunira des représentants de la société civile, des syndicats et des mouvements sociaux et civils de Tunisie, d’Algérie, de Libye, du Maroc, du Niger, du Mali, ainsi que de certains pays européens», annoncent les organisateurs.

«Alors que les dirigeants politiques se réunissent à Rome le 23 juillet 2023 pour restreindre davantage le droit de circulation, expulser les migrants, violer les droits des réfugiés et légitimer les politiques néocolonialistes aux dépens des peuples du Sud, nous nous réunissons à Tunis, les 20 et 21 juillet, pour l’humanité, pour la dignité, pour la liberté et pour les droits de tous», lit-on dans l’appel à la manifestation.

I. B.