Monastir : trois frères soupçonnés du meurtre d’une vieille dame

Samedi 12 août 2023, la localité de Bir Ettaieb à Monastir a été le théâtre d’un meurtre dont la victime est une dame de 79 ans.

Selon le porte-parole des tribunaux de Monastir, Férid Ben Jha cité par Mosaïque FM, les premières investigations montrent que le mobile du meurtre est le vol. La victime, née en 1946, a en effet été violentée et ses bijoux volés dont la valeur est estimée à 60 millions de dinars.

Le représentant du ministère public, le juge d’instruction, le médecin légiste et les agents de la police technique et de la brigade de recherche de la garde nationale se sont rendus sur les lieux et ont effectué les constatations nécessaires. Les soupçons se sont rapidement orientés vers trois frères qui ont été arrêtés pour les besoins de l’enquête.

Une enquête pour meurtre prémédité et vol qualifié a été ouverte conformément à l’article 204 du code pénal et les trois suspects ont été mis en garde-à-vue.

I. B.