Tunisie : le parti Machrou Tounes dénonce le pillage de son siège

Le mouvement Machrou Tounès, qu’on avait perdu de vue au cours des deux dernières années, existe encore ou fait simplement acte de présence en publiant de temps à autre un communiqué.

C’est ainsi que le parti de Mohsen Marzouk, qu’on aurait aimé entendre sur d’autres sujets intéressant le devenir de la nation, s’est fendu d’un communiqué, jeudi 17 août 2023, pour appeler les autorités à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger son siège et empêcher les assaillants de le piller en plein jour.

Dans ce communiqué, le mouvement a souligné que son siège avait été la cible de pillages, de dégradations de son matériel et de destruction de ses archives à cinq reprises entre février dernier et le 15 août.

Malgré le déploiement de l’appareil sécuritaire et des protocoles écrits, le siège du parti n’a pas été protégé et aucun des assaillants n’a été arrêté et traduit en justice pour ces crimes, a indiqué le parti, en demandant au ministre de l’Intérieur de donner des instructions pour arrêter et poursuivre les assaillants.

Il reste à savoir ce que lesdits «assaillants» cherchaient dans les bureaux de Machrou Tounes. Sans doute pas le dernier poème de Mohsen Marzouk, ses poèmes étant régulièrement publiés sur sa page Facebook.

I. B.