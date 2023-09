Chahed, Akacha et Khedher parmi les personnes visées par des mandats d’amener internationaux

Citant une source judiciaire, l’agence Tap a annoncé que le premier juge d’instruction au Pôle judiciaire antiterroriste chargé d’une enquête pour complot contre la sûreté de l’État a émis, des mandats d’arrêt internationaux contre 12 personnes, dont d’anciens hauts responsables.

De son côté, la porte-parole du pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme et assistante du procureur au pôle Hanene Gaddes précisé dans une déclaration, ce mardi 12 septembre 2023, à l’agence Tap que l’on compte parmi les personnes visées par cette décision de justice l’ancien chef du gouvernement Youssef Chahed, l’ancienne directrice du cabinet présidentiel Nadia Akacha, Mouadh Khriji Ghannouchi, Kamel Guizani, Mustapha Khedher, Maher Zid, ou encore l’ancien ministre et dirigeant Ennahda Lotfi Zitoun, Abdelkader Farhat, Adel Daâdaâ, la journaliste Chahrazad Akacha, Ali Hlioui et Rafik Yahia.

La même source a ajouté que l’enquête sur cette affaire se poursuit.

Y. N.