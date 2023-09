Tunisie : Décès de la journaliste Monia Rihane

L’agence Tap a annoncé, ce mercredi 20 septembre 2023, le décès de la journaliste et ancienne responsable de rédaction Monia Rihane, à l’âge de 62 ans.

Titulaire d’une maîtrise en journalisme et sciences de l’information de l’Institut de Presse et des sciences de l’Information (Ipsi) et d’un «Master of Arts in Journalism » (MA) de l’Université de Missouri aux États-Unis, où elle a vécu pendant 3 ans, Monia Rihane a intégré l’Agence Tunis Afrique Presse, le 1er juillet 1987.

«Première directrice de rédaction en janvier 2018, Monia Rihane a gravi tous les échelons (secrétaire de rédaction en 2001, chef de service en 2007, chef de desk en 2012) au sein du desk économique et financier avant de devenir sa première responsable», lit-on dans la note diffusée par l’agence Tap, en rappelant que Monia Rihane fut l’une des rares journalistes à maîtriser parfaitement les trois langues (français, anglais et arabe).

«De Monia Rihane, les collègues garderont toujours l’image d’une responsable sérieuse, rigoureuse et dévouée. Elle avait toujours fait preuve de courage face à une maladie chronique et rare qui ne l’avait jamais empêchée d’accomplir ses devoirs de journaliste, de mère de famille et de femme bienveillante envers ses proches. Monia Rihane restera toujours un bel exemple d’abnégation, de compassion et de courage, pour les journalistes de l’Agence TAP. Que dieu lui accorde son infinie miséricorde», ajoute la même source.

Avec Tap