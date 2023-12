Lutte contre le terrorisme en Tunisie : Une femme et trois hommes en fuite arrêtés

La Direction générale de la garde nationale (DGGN) a annoncé l’arrestation, lors de différentes opérations, d’une femme et de 3 hommes condamnés à la prison ferme dans des affaires de terrorisme.

Dans un communiqué publié ce vendredi 15 décembre 2023, la DGGN a précisé que la brigade antiterroriste de Monastir est parvenue à arrêter une femme condamnée à 15 mois de prison ferme et d’un autre individu condamné à un an, tous deux poursuivis pour liens avec une organisation terroriste.

La même source a également annoncé l’arrestation à l’Ariana d’un takfiriste en fuite condamné par contumace à un an de prison pour appartenance à une organisation terroriste et d’un autre élément à Siliana également condamné à un an de prison pour des faits similaires.

Les quatre terroristes ont été placés en détention, en attendant la suite des procédures.

Y. N.