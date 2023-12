Affaire de «Complot» : La détention des accusés prolongée de quatre mois

Le juge d’instruction du Pôle Judiciaire antiterroriste a décidé de prolonger la détention des accusés dans l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’État.

Arrêtés en février dernier, Ghazi Chaouachi, Ridha Belhadj, Issam Chebbi, Jawher Ben Mbarek, Khayam Turki et Abdelhamid Jlassi devront rester 4 mois supplémentaires en détention préventive, annonce leur comité de défense, ce jeudi 21 décembre 2023.

«Je n’ai plus rien à dire sauf que vous paierez tous inévitablement un jour le prix de l’injustice et de l’oppression…», a commenté l’avocate Dalila Ben Mbarek Msaddek, sœur de Jawher Ben Mbarek et membre comité de défense dans cette affaire.

Y. N.