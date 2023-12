Gaza : «L’armée israélienne a tiré sur sur un convoi humanitaire !», Thomas White

Le directeur de l’UNRWA à Gaza Thomas White a affirmé que des soldats de l’occupant israélien ont tiré sur un convoi d’aide, hier, alors qu’il revenait du nord de Gaza via un itinéraire désigné par l’armée israélienne.

«Notre chef de convoi et son équipe n’ont pas été blessés, mais un véhicule a été endommagé… Les travailleurs humanitaires ne devraient jamais être une cible», a-t-il noté sur la plateforme X.

De son côté, Martin Griffiths secrétaire général de l’ONU a fermement condamné le tir ayant visé le convoi, en affirmant que celui-ci «était clairement identifié et ses mouvements étaient coordonnés avec les différentes parties», a-t-il posté sur X, ce vendredi 29 décembre 2023,

«Les attaques contre les travailleurs humanitaires sont illégales. Le conflit doit cesser», a encore ajouté Martin Griffiths.

Notons que depuis le 7 octobre dernier, les frappes de l’occupant israélien ont fait plus de 21.000 morts à Gaza (70% de femmes et enfants) ainsi que des milliers de blessés et de disparus.

Y. N.