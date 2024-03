Mahjoubi reste en Tunisie après la validation de son expulsion par le TA de Paris

Le tribunal administratif de Paris a rejeté le référé liberté déposé par l’avocat de l’imam Mahjoub Mahjouni, expulsé le 22 février dernier de France où il vivait depuis 40 ans, vers la Tunisie.

Le tribunal administratif a rendu son verdict ce jour en validant l’expulsion de Mahjoub Mahjoubi l’imam de Bagnols-sur-Cèze âgé de 52 ans : «Ses propos ne s’inscrivent pas dans le cadre des valeurs de la République française, opposent les musulmans et les non-musulmans, incitent à la haine envers les juifs et Israël ou font l’apologie du jihad et de la charia», a notamment commenté le TA de Paris, cité par des médias français, ajoutant que l’imam «a tenu des propos incitant au terrorisme en faisant une apologie du djihad».

Mahjoubi interdit du territoire français devra donc rester en Tunisie, mais après le rejet du recours, son avocat Me Samir Hamroun a annoncé qu’il fera appel de cette décision auprès du Conseil d’État.

Rappelons que l’imam est accusé d’avoir tenu, lors d’un prêche sur Facebook, des propos anti-France après qu’il ait qualifié «le drapeau tricolore de satanique» et qu’il est par ailleurs visé par une enquête pour apologie du terrorisme ouverte par le parquet de Nîmes.

Il avait été interpellé le 22 février puis expulsé le même jour vers la Tunisie , suite à un arrêté d’expulsion signé par le ministre, qui avait salué cette décision de justice via son compte sur la plateforme X.

Y. N.