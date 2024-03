Nabeul : Récupération d’une terre domaniale agricole d’une superficie de 56 hectares

Le ministère des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières a annoncé la récupération d’une terre domaniale agricole de 56 hectares à Béni Khaled au gouvernorat de Nabeul.

La Direction régionale de Nabeul a mené l’opération, ce mardi 26 Mars 2024, en présence des services sécuritaires régionaux et locaux, et ce, en application d’une décision émise par les ministères des Domaines de l’État et de l’Agriculture.

La même source ajoute que le bien récupéré a été remis au service de gestion des biens publics, en attendant sa réaffectation dans les meilleurs délais.

Y. N.