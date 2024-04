Ezzeddine Hazgui alerte sur l’état de santé de son fils Jawher Ben Mbarek

Dans une vidéo publiée dans l’après-midi de ce lundi 29 avril 2024, Ezzeddine Hazgui a alerté sur la détérioration de l’état de santé de son fils Jawher Ben Mbarek, en grève de la faim sauvage depuis 6 jours.

Ezzeddine Hazgui affirme que l’état de santé de son fils se détériore sérieusement en raison de la grève de la faim qu’il observe en prison, tout en tenant responsable le président de la république Kaïs Saïed de toute conséquence sur la santé de Jawher Ben Mbarek.

« Jawher est entré en grève de la faim sauvage pour protester contre sa détention arbitraire. C’est le résultat du crime commis par le régime à son encontre et contre les autres détenus dans la même affaire… Estimant être injustement détenu et n’acceptant pas ce crime, Jawher a décidé d’entrer en grève de la faim sauvage pour se défendre et défende ses droits et défendre également la Tunisie», a indiqué Ezzeddine Hazgui.

Ce dernier a par ailleurs estimé que le président Kaïs Saïed est responsable des conséquences de cette grève de la faim, an lançant : « Je pointe du doigt la responsabilité de Kaïs Saïed ainsi que celle de ses fonctionnaires contre qui j’ai porté plainte en Tunisie et à l’étranger,» a-t-il encore ajouté …

Rappelons que l’avocate Dalila Ben Mbarek a annoncé, ce jour, que les autres détenus dans l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’État, à savoir Ghazi Chaouachi, Khayem Turki, Abdelhamid Jlassi et Ridha Belhaj, ont emboîté le pas à Jawher Ben Mbarek et Issam Chebb en entrant en grève de la faim à leur tour, et ce, pour les mêmes raisons.

Y. N.