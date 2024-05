Séminaire tuniso-italien à Tunis sur la valorisation du patrimoine

Un séminaire sur les processus de conservation, de communication et de valorisation du patrimoine culturel se tient aujourd’hui, mercredi 22 mai 2024, à l’Institut national du patrimoine (INP) de Tunis, sur le thème de la contribution de l’Heritage Building Information Modelling (HBIM) et des technologies de l’information et de la communication (TIC) au service des opérateurs du secteur du patrimoine culturel pour la présentation de la méthode de travail et des premiers résultats de son application sur le site de Thuburbo Maius.

L’initiative fait partie du projet italo-tunisien Thuburbo, fruit de la collaboration entre le département d’histoire, cultures et civilisations de l’Université de Bologne et le département d’histoire, conception et restauration de l’architecture de l’Université La Sapienza de Rome, avec le soutien du ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, à travers l’Institut culturel italien de Tunis.

Depuis 2022, un nouveau partenariat tuniso-italien a enrichi le réseau des relations internationales de l’INP de Tunis, explique le Professeur Antonella Coralini de l’Université de Bologne, précisant qu’à l’initiative de Hamden Ben Romdhane, chercheur à l’INP au gouvernorat de Zaghouan, les Universités de Bologne pour l’Italie et l’Université de La Manouba pour la Tunisie ont conclu un accord avec l’INP afin de collaborer, à travers la recherche et l’enseignement supérieur, sur la connaissance, la conservation et la valorisation du patrimoine archéologique tunisien.

L’épine dorsale des activités est la documentation de ce qui a déjà été mis en lumière par les fouilles du siècle dernier : le centre-ville, les grands thermes, les nombreux temples, les élégants quartiers résidentiels.

Pour assurer le meilleur résultat possible dans ce domaine, d’enquête et de documentation, les co-directeurs du projet, Hamden Ben Romdhane, pour l’INP; Lamia Ben Abid, pour l’Université de La Manouba, Antonella Coralini, pour l’Université de Bologne, ont décidé d’intégrer l’accord initial avec un accord ad hoc, impliquant l’Université Sapienza de Rome, par l’intermédiaire de Tommaso Empler, directeur du Master HBIM de cette université. Empler et son équipe soutiennent l’équipe du projet Thuburbo depuis septembre 2022, en s’occupant du scanner laser et de l’enquête par drone.

Traduit de l’italien.

Source : Ansamed.