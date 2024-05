Campagne de dépistage du cancer du sein à la Manouba

Une campagne de dépistage du cancer du sein aura lieu le samedi 25 mai 2024 au gouvernorat de La Manouba, à l’ouest de Tunis.

Bénévoles, techniciens et médecins, sages femmes, et cadre éducatif de l’Office national de la famille et de la population (ONFP) et de ses partenaires se déplacent avec l’unité mobile Mammo Life pour assurer un One-day-check (examen clinique, dépistage radiologique, microbiopsie le cas échéant et lecture anapath extemporanée) au profit de toutes les femmes venant des différentes délégations et régions du gouvernorat de la Manouba.

Cette action se tiendra sous l’égide du ministère de la Santé, l’ONFP, l’association Nourane pour la prévention du cancer et les Laboratoires Médis.

Rendez-vous donc le 25 mai à partir de 9 heures au siège de la délégation régionale de la famille et de la population de La Manouba (avenue de Kairouan 2086-Douar Hicher).