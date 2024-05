Première médicale au CHU Fattouma Bourguiba de Monastir

Première médicale fois en Tunisie : une équipe médicale du service de neurochirurgie au CHU Fattouma Bourguiba de Monastir a récemment réussi à retirer une tumeur grâce à la chirurgie endonasale endoscopique de la base du crâne.

Cette opération acte a été réalisée dans le cadre du deuxième cours tunisien d’anatomie neurochirurgicale, avec la participation d’experts et de spécialistes venus d’Allemagne, d’Italie et d’Argentine. Elle a duré près de quatre heures et a été un succès, indique un communiqué de presse du ministère de la Santé.

Le patient sortira prochainement.