‘‘Blu Tunisi’’: Tunis, une ville qui respire des siècles d’histoire

«Rendre aux lecteurs, à travers l’histoire du passé et du présent de Tunis, ce sentiment de localisme qui leur permet de se sentir partie intégrante de la ville et non seulement observateurs extérieurs». C’est l’objectif principal de ‘‘Blu Tunisi’’, dernier livre de Francesca Spinola, récemment édité par Infinito Edizioni : un voyage dans la ville et les cinq villages historiques de la capitale tunisienne.

En proposant l’histoire de ses quartiers – véritables villages qui respirent des siècles d’histoire et qui témoignent du passage de nombreuses civilisations et révélant leurs particularités – l’ouvrage vise à inciter les habitants, les voyageurs, les expatriés et les visiteurs occasionnels à profiter pleinement des particularités du territoire.

Capitale tunisienne, explique Spinola, auteur d’essais et ancien journaliste. Coincée entre l’immense «lac» méditerranéen, espace qui a toujours uni et divisé les peuples qui surplombent ses rives, et les zones humides qui se trouvent derrière elle, Tunis est une ville capable d’offrir des émotions que nous avons tenté d’enfermer dans ces pages.

Le lecteur trouvera ici un choix de lieux historiques et artistiques – certains cachés et oubliés, d’autres branchés – et des notes historiques, culturelles et architecturales qui les décrivent. Des destinations connues ou des perles à découvrir, toutes également fascinantes et chacune capable de renfermer, à sa manière unique ou particulière, l’essence de la ville.

Le livre raconte magistralement un monde qui respire des siècles d’histoire et témoigne encore aujourd’hui du passage de nombreuses civilisations. Avec des itinéraires ponctuels entre des destinations connues et méconnues et une sélection de lieux d’achat et de restauration, ‘‘Blu Tunisi’’ parvient à faire vivre pleinement au lecteur l’essence de la ville et de ses «villages», la Médina, La Goulette, Carthage, La Marsa, Sidi Bou Saïd.

Le 8 juin à Milan, Spinola présentera son ‘‘Blu Tunisi’’ dans le cadre du festival Africa Rivista 100 Afriche.

D’après Ansamed.