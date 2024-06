Jebel Lahmar : Un takfiriste tue son voisin à coups de couteau

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a annoncé, ce lundi 3 juin 2024, l’arrestation d’un takfiriste qui a piégé et tué son voisin à coups de couteau « pour le punir de ce qu’il a qualifié de délit de blasphème »…

L’enquête a été ouverte suite à une alerte donnée à la salle d’opération du district d’El-Omrane sur la découverte à Jebel Lahmar du corps sa vie d’un homme, portant des traces de blessures profondes à différentes parties de son corps, indique la DGSN, en affirmant que les investigations menées ont permis d’identifier le suspect et de l’arrêter rapidement.

Il s’agit d’un takfiriste, voisin de la victime, qui l’a récemment convaincue de lui faire une thérapie par la hijama (saignée) et lui a donné rendez-vous chez lui.

Arrivé à la maison, le takfiriste a sorti un couteau et a poignardé son voisin à la nuque et bien que ce dernier ait essayé de s’échapper l’agresseur l’a poursuivi et lui a porté plusieurs autres coups de couteau, ajoute encore la même source.

Le tueur a avoué son forfait et a indiqué avoir préparé le meurtre de son voisin « pour le punir de ce qu’il a qualifié de délit de blasphème »… Il a été placé en détention sur ordre public et l’enquête se poursuit, ajoute encore la DGSN.

Y. N.