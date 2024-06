Concert de Syrine Ben Moussa à la Maison de Tunisie à Paris  

La chanteuse tunisienne résidant en France, Syrine Ben Moussa convie le public des mélomanes à un concert de «Malouf et chants arabo-andalous», un voyage musical riche en nostalgie et en émotions.

Le concert de chant, au cours duquel Syrine Ben Moussa sera accompagnée de 26 choristes (tunisiens, algériens, marocains et syriens), se tiendra le dimanche 16 juin 2024 à 19 heures à la Fondation de la Maison de Tunisie (45 A Boulevard Jourdan, 75014 Paris).

Les spectateurs pourront apprécier les rythmes envoûtants et les mélodies exquises du malouf et de la musique traditionnelle tunisienne.

Un livret avec l’ensemble des textes traduits en français sera distribué aux spectateurs, annonce-t-on (traduction de Katia Hilal et calligraphie de Jouda Gomri).

Syrine Ben Moussa sera au chant et au oud, Nidhal Joua au qanoun, Mohamed Amine Kharrez et Aymen Majoul au violon, Mouna Ben Gamra au târ, Elyes Ghourabi à la darbouka et Lassaad Chaal aux ngharat. Les choristes sont Zeineb Ben Yahmed, Nourhéne Boubechir, Imane Bouras, Ikram Bourja, Neila Briki, Raja Chakir, Thouraya Challakh, Meriem Charfi, Sana Charnine, Jocelyne Dakhlia, Emna Fourati, Jouda Gomri, Nesrine Harrouch, Yassine Hamza, Katia Hilal, Belhassen Kaabi, Hend Khedher, Nabil Lamaouche, Kacem Latreche, Imen Mahdi, Rim Mahmoudi, Sabra Mejri, Yasmine, Moussaïd, Khaled Odeh, Yassine Ozaim et Assia Sadia.