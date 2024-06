Tunisie : températures caniculaires pour cette semaine  

Les températures connaîtront, à partir de demain, mardi 18 juin, au jeudi 20 juin, une hausse dans la plupart des régions tunisiennes et dépasseront les normales saisonnières de 7°c à 13°c.

C’est ce qu’a annoncé l’Institut national de la météorologie (INM) dans un bulletin de suivi publié lundi 17 juin, en ajoutant que la canicule se fera sentir particulièrement dans les régions du nord-est et du sud-ouest. Les maximales oscilleront entre 34°c et 38°c dans les régions côtières de l’est et entre 40°c et 46°c ailleurs. Les températures caniculaires seront accompagnées de vent de sirocco.

Le mercure devrait baisser progressivement, à partir de vendredi 21 juin courant, indique l’INM.