Le Festival du cirque et des arts de la rue démarre à Tunis

Pour le plus grand plaisir des plus petits, le VIIe Festival international des arts du cirque et de la rue, qui s’est ouvert le 21 juin 2024, par un spectacle donné sur l’avenue Habib Bourguiba au centre-ville de Tunis, se poursuivra jusqu’au 5 juillet, à Zaghouan.

Avec des compagnies de cirque de 11 pays, Argentine, Chili, Egypte, France, Italie, Mauritanie, Mexique, Maroc, Russie, Sénégal et Tunisie, le Festival déjà présenté un spectacle à Siliana, pour se poursuivre ensuite à Sfax le 27 juin, Hammam-Lif le 29 juin, Sousse le 30 juin, Kef le 2 juillet et Zaghouan le 5 juillet, où il sera clôturé dans le cadre évocateur du Temple des Eaux.

Cet événement annuel est organisé par l’Association des arts du cirque Paparouni, en collaboration avec le ministère des Affaires culturelles, l’Etablissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturelles et artistiques (ENPFMC), l’Opéra de Tunis et les commissariats régionaux des affaires culturelles de dix gouvernorats.

Tout au long du festival, le programme comprend des spectacles de cirque gratuits, des ateliers pour les enfants et des stages pour les passionnés de cette discipline.

Pour la première fois dans l’histoire du Festival, un concours national dédié aux arts du cirque se tiendra également à l’Opéra de Tunis.

Dans cette édition, l’événement renouvelle sa collaboration avec le ministère du Tourisme et de l’Artisanat et l’Office national du tourisme de Tunisie (ONTT) à travers un programme spécial de promotion du tourisme culturel, avec l’organisation d’un village artistique comprenant des activités pour tous les âges, des ateliers d’arts du cirque et des visites virtuelles des principaux sites archéologiques du pays. Le Festival international du cirque et des arts de la rue, lancé en 2018, a pour objectif de diffuser les arts du cirque et de promouvoir les dernières tendances internationales du cirque contemporain.