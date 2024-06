L’Onat déplore le décès de Me Semi Chtourou

L’Ordre national des avocats de Tunisie a déploré dans un communiqué le décès de l’avocat Semi Chtourou, survenu ce lundi 24 juin 2024.

Me Semi Chtourou avocat à la Cour de cassation de Sfax était membre du comité de défense de (Mohamed Zouari assassiné en 2016), rappellent certains de ses confrères et consœurs, en regrettant le départ d’un homme qui a consacré sa vie à la défense des causes justes et des droits de l’homme.

Me Chtourou aurait, qui selon la même source succombé à une crise cardiaque cet après-midi, sera accompagné à sa dernière demeure mardi 25 juin après la prière d’El-Asr.

