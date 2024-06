Réunion à Tunis sur la coopération migratoire

L’Observatoire national de la migration (ONM) et le Centre international pour le développement des politiques migratoires pour la région méditerranéenne (ICMPD) ont développé des programmes de coopération et de partenariat sur la migration.

Ces programmes, notamment les projets mis en œuvre dans le cadre du programme ProGres-migration en sa première phase sur le thème de «la gouvernance des migrations», ont été les thèmes au centre d’une rencontre, mardi 25 juin 2024, entre la directrice générale de l’ONM Ahlem Hammami et le directeur général de l’ICMPD Julien Simon, qui était accompagné du chef du bureau de Tunis Lamine Abed.

L’ONM a annoncé dans un communiqué que la réunion a permis de faire le point sur les projets menés dans le cadre de la «gouvernance de la région», dont le recensement national des migrations internationales Tunisie-Hims, réalisé en collaboration avec l’Institut national de la statistique (INS), la création d’ un système d’information du Réseau Migration, considéré comme une plateforme qui rassemble toutes les données sur la migration et les migrants en vue de renforcer la gouvernance des données et de fournir des données précises aux niveaux national, régional et international.

Mme Hammami a souligné l’importance du rôle de l’ONM et sa contribution à la gouvernance de la question migratoire en coordination avec les différentes structures impliquées, à travers les études, les recherches et l’exploitation des données.

Julien Simon a salué les efforts déployés par l’ONM, exprimant la volonté de l’ICMPD d’apporter l’assistance nécessaire à l’Observatoire et à ses différents partenaires à travers le renforcement des capacités, l’échange d’expertises et de bonnes pratiques, à même de garantir une meilleure gestion de ce problème qui implique aussi bien le nord que le sud de la Méditerranée.

