« La musique lyrique rencontre la tradition napolitaine » au Palais Ennejma Ezzahra

Le Palais Ennejma Ezzahra à Sidi Bou Saïd accueille, vendredi 28 juin 2024, le conert de gala « La musique lyrique rencontre la tradition napolitaine »

L’évènement est organisée en collaboration avec l’Institut culturel italien de Tunis vendredi à 19h30, pour une célébration de la musique traditionnelle italienne.

La soirée sera animée à travers une sélection de compositions classiques, d’airs d’opéra et de duos, entraînant le public dans un magnifique voyage musical à la découverte des compositions emblématiques de Rossini, Verdi, Puccini, Mascagni, Tosti et de célèbres chansons napolitaines.

Le concert sera dirigé par le Maestro Nicoletta Conti, l’un des chefs d’orchestre les plus importants de la scène musicale italienne et européenne, et interprété par des musiciens de l’Orchestre de l’Opéra de Tunis. Chanté par Hassen Doss (tenore), Nesrine Mahbouli (soprano) et Heythem Hadiri (baritono)

Communiqué