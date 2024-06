La Tunisie renoue avec les grosses chaleurs

Après quelques jours d’accalmie, la Tunisie se retrouve, à partir de ce jeudi 27 juin 2024, confrontée aux grandes chaleurs, avec des températures au-dessus des moyennes saisonnières.

Selon l’Institut national de la météorologie (INM), les températures maximales seront comprises aujourd’hui entre 32 et 36°C dans l’extrême nord et les côtes Est, entre 39 et 45°C dans le reste des régions et atteignant 47° dans le sud ouest avec vent de sirocco.

Le ciel sera généralement peu nuageux à partiellement nuageux, l’après-midi, sur le nord et le centre. Et le vent relativement fort sur les côtes nord et les hauteurs, sera faible à modéré ailleurs et relativement fort l’après-midi sur les côtes Est.

La mer sera agitée à localement très agitée dans le nord et peu agitée à localement agitée, sur les autres côtes, ajoute l’INM.

Il convient donc de boire beaucoup d’eau pour éviter la déshydratation et se couvrir la tête pour éviter les coups de soleil. Ces conseils concernent surtout les enfants et les personnes âgées, et doivent être scrupuleusement respectés à l’orée d’une saison estivale qui s’annonce chaude, chaude.

I. B.