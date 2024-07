Mort suspecte d’un détenu tunisien dans une prison italienne

Une enquête a été ouverte suite au décès de Fédi, un détenu tunisien de 20 ans, qui devait être libéré en 2025, retrouvé mort dans sa cellule dans une prison italienne.

Si la piste du suicide avancée par l’administration pénitentiaire est privilégiée, il n’en reste pas moins que la famille de Fedi a demandé une enquête, aidée à cet propos, par des associations locales et par l’ancien député Attayar et militant de la société civile résidant en Italie, Majdi Karbai.

Ce dernier a par ailleurs indiqué dans une déclaration, ce mardi 9 juillet 2024 à Mosaïque FM, que la famille a affirmé que Fedi vivait dans des conditions inhumaines et qu’il aurait été victime de violence : « Selon les informations dont dispose la famille, Fedi se serait même fait couper le doigt par un policier en prison, et une plainte a été déposée à ce propos », a ajouté Majdi Karbai.

Les médias italiens ont également indiqué que des associations ont saisi le Parquet de Florence afin de connaître les circonstances exactes du décès constaté le 4 juillet, jugées suspectes, en soulignant que le prisonnier vivait dans des conditions inhumaines en l’absence de conditions sanitaires minimales, citant notamment « la présence de rats dans la section et dans la cellule, de punaises de lit nichées dans les murs et les matelas, de l’eau gelée, la moisissure, l’humidité et les infiltrations….».

Fédi s’était rendu illégalement en Italie à l’âge de 11 ans et avait été placé dans un centre pour mineurs où il a bénéficié d’une formation et sa situation avait été régularisée. Arrêté pour des faits de vols, selon les médias italiens, il devait quitter la prison dans quelques mois.

