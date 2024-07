Soirée de la chanson tunisienne au Festival international de Hammamet

La soirée de la chanson tunisienne sera au rendez-vous au Festival international de Hammamet, dans la soirée du 25 juillet 2024, sous la direction du maestro Mohamed Lassoued avec Ghazi El Ayadi , Asma Ben Ahmed et Mehdi Ayachi

Cette célébration de la musique tunisienne rend hommage aux musiciens tunisiens qui ont marqué la scène artistique par leurs apports scéniques et leurs répertoires.

Des talents qui ont enrichi la mémoire collective en Tunisie et la culture. Ghazi Ayadi, Mehdi Ayachi et Asma Ben Ahmed sont trois valeurs sûres de la scène tunisienne : ils se distinguent par leurs talents, leurs prestances sur scène et sont attendus par leur large public. Le trio puisera dans la richesse des textes extraits du patrimoine musical tunisien.

🎟️Les Billets sont disponibles sur le site du Festival et Les billets physiques sont disponibles dans les points de vente au Guichet du Centre Culturel International de Hammamet et à Tunis à la Cité de la Culture.

Communiqué