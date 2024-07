Yaoundé : Journée spéciale Tunisie au Salon de l’Artisanat du Cameroun (Photos)

L’Ambassade de Tunisie à Yaoundé a organisé, ce jeudi 25 juillet 2024, en partenariat avec l’Office national de l’artisanat tunisien, une journée spéciale Tunisie dans le cadre de la 8ème édition du Salon International de l’Artisanat du Cameroun, à laquelle notre pays participe en qualité de pays invité d’honneur.

Le programme de cette journée, qui coïncide avec le 67ème anniversaire de la proclamation de la République 🇹🇳, a compris plusieurs séquences à savoir : une allocution prononcée par le chargé d’affaires a.i, visite du stand tunisien 🇹🇳 par de hauts responsables camerounais et étrangers, dégustation de mets tunisiens, une performance musicale assurée par un enfant tunisien résidant au Cameroun et un défilé d’habits traditionnels tunisiens.

Au cours de cette journée, nous avons été très honorés par la visite effectuée par Son Excellence Monsieur le Ministre des PME de l’Economie Sociale et de l’Artisanat du Cameroun et de Son Excellence Mme la Ministre des PME et de l’Artisanat de la République du Congo au stand tunisien 🇹🇳. Les deux hautes personnalités étaient accompagnés de hauts responsables des deux pays.

Les deux Ministres n’ont pas tari d’éloges sur la richesse de l’artisanat et de la gastronomie tunisiens, sachant que plusieurs membres du corps diplomatique et des hauts responsables camerounais ont visité le stand de Tunisie à l’occasion de cette journée spéciale.

Par ailleurs, des jeunes camerounaises et camerounais ont participé à un défilé d’habits traditionnels tunisiens lors d’une cérémonie organisée en présence de Son Excellence Monsieur Achille Bassilekin III, Ministre des PME de l’Economie Sociale et de l’Artisanat du Cameroun.

Communiqué