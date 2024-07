A Sousse les chars du Carnaval d’Aoussou, le premier dans le monde arabe

Avec un programme riche en événements, animations et concerts, Sousse, a accueilli la 61e édition du Festival du Carnaval d’Aoussou, un événement touristique et culturel qui contribue à la richesse de cette cité balnéaire du centre-est de la Tunisie.

Sous le slogan «Aoussou, mer et paix», le défilé de chars allégoriques a eu lieu samedi dernier, 27 juillet 2024, sur le front de mer de la corniche de Boujaafar, en présence des ministres du Tourisme, Mohamed Moez Belhassine, de l’Enseignement supérieur et de la Culture par intérim, Moncef Boukthir, accompagnés du gouverneur de Sousse, Nabil Ferjani.

Le ministre du Tourisme a souligné l’importance du Carnaval d’Aoussou, «un événement touristique et culturel distinct qui contribue à créer une activité économique dans la ville de Sousse et à redynamiser le secteur touristique de la région, compte tenu de son rayonnement international et de la présence de milliers de visiteurs dans la ville, venant de différentes parties de la république ou de l’étranger. Il permet aussi aux visiteurs de la région de découvrir la riche histoire de la ville de Sousse», lit-on dans un communiqué du ministère du Tourisme et de l’Artisanat.

Ce carnaval, le premier du genre en Afrique et dans le monde arabe, vise principalement à contribuer au soutien et au développement du tourisme culturel et de la jeunesse.

La saison Aoussou (août) en Tunisie représente une période de joie et de fête, où la beauté naturelle du pays se mêle aux traditions culturelles et à la convivialité des habitants.